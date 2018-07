News Floridia. Un incendio di ampie dimensioni di ieri pomeriggio, ha devastato ettari di terreno di una proprietà privata dove erano custoditi dei cani che, purtroppo, sono stati rinvenuti dalle volontarie arsi vivi in quanto legati a delle corde.

“Cinque cani sono morti bruciati vivi in un incendio a Siracusa. Erano gli stessi animali per cui i NAS erano intervenuti ad agosto 2017, e il magistrato aveva disposto il sequestro, ma l’ASP che doveva verificare le loro condizioni non si è mai recata sul luogo”. Lo denuncia la onlus Animalisti Italiani.

“È l’ennesimo atto di crudeltà – prosegue la onlus – che non possiamo più tollerare. È necessario porre fine al clima di sostanziale impunità che circonda i reati a danno dei nostri amici animali. Le leggi esistono, ma non vengono applicate in questa terra martoriata dall’emergenza randagismo e dai continui maltrattamenti.

Lo Stato qui non c’è, e come al solito tutto ricade sui volontari locali – dichiara Cettina Sirugo, referente locale di Animalisti Italiani onlus, nella stessa nota ha ricordato la dinamica dei fatti – . I cani sono deceduti -prosegue nella nota – dopo una lenta agonia con i loro cuccioli attorno, una scena raccapricciante. Erano legati agli alberi e rinchiusi in box fatiscenti. Abbiamo tratto in salvo dei piccoli di circa un mese, che per fame si mangiavano dei topi morti. Vite dimenticate e lasciate morire per negligenza e menefreghismo”.

“Chiediamo – conclude l’animalista – le dimissioni del direttore dell’ASP per dignità. Quanto è accaduto alle porte di Floridia è un’onta che la Sicilia non merita. Il Comune si costituisca parte civile”.