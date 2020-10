E’ stato emanato il decreto di finanziamento dei lavori della SP 32.

Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della SP 32 Carlentini – Pedagaggi per la somma complessiva di € 2.585.000,00 di cui € 200.000,00 per l’anno 2020, € 1.300.000,00 per l’anno 2021 ed € 1.085.000,00 per l’anno 2022.

Lo comunica Vincenzo Vinciullo.

“Le risorse, al solito, arrivano dalla scorsa Legislatura attraverso il Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud). L’importo dei lavori – ha proseguito Vinciullo – ammonta ad euro 1.779.876,88 mentre l’importo complessivo del progetto è pari, come dicevamo, ad euro 2.585.000,00. Il funzionario delegato alla realizzazione dell’opera rimane la ex Provincia regionale di Siracusa quale titolare di tutti i rapporti, competenze e decisioni e che è da considerarsi unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all’espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione degli interventi in oggetto”.

“La Regione, invece, attraverso gli uffici del Genio Civile di Siracusa, eserciterà tutte le verifiche, gli accertamenti ed i controlli. Sono soddisfatto- ha concluso Vinciullo – perché dopo quasi 4 anni trova finalmente conclusione un impegno politico-istituzionale iniziato oltre 5 anni fa e che vede finalmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati”.