#RESTIAMOACASA è la parola d’ordine di quest’ultimo mese a causa del dell’emergenza contagio del Coronavirus, la micidiale pandemia che ha colpito anche l’Italia e che tanto dolore sta causando in tutto il territorio nazionale, per cui è stato necessario attivare misure restrittive al fine di contenerne la diffusione.

Misure che hanno interessato la chiusura delle scuole, di gran parte delle attività produttive e dei vari uffici pubblici che, nonostante la garanzia dei servizi essenziali, per lo più hanno attivato il “lavoro agile” da casa attraverso internet.

Un mondo che improvvisamente, per la sicurezza di tutti, si è ritrovato a casa, tra quattro mura, lasciando sul campo, in prima linea, ringraziandoli, operatori sanitari, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, lavoratori del comparto agroalimentare, volontari del Terzo Settore, autotrasportatori che continuano a rifornire gli esercizi commerciali di beni di prima necessità rimasti aperti, amministratori e parte del settore pubblico per adempiere a tutte le funzioni che questo evento straordinario sta richiedendo.

La lunga permanenza tra le quattro mura domestiche ha indotto a riscoprire momenti spesso dimenticati, presi come si è dalla quotidianità del “prima-Covid 19”, come la gastronomia, cucinare, fare piccoli lavoretti di bricolage, inventarsi nuovi giochi, o magari leggere un buon libro, rivedere un vecchio film, leggere favole ai bambini.

«Il rischio è che alla fine ci si possa stancare – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Canicattini Bagni, Loretta Barbagallo – per cui c’è bisogno di nuovi suggerimenti ed ecco che d’intesa con il Sindaco Marilena Miceli, coinvolgendo la nostra Biblioteca comunale e il Museo Civico Tempo, al momento chiusi, vogliamo contribuire a rendere meno pesante la permanenza a casa dei cittadini nella speranza di un ritorno, sicuro, alla normalità, in particolare in questa settimana pasquale ai cui riti i canicattinesi sono legati come quelli del SS. Cristu, con la suggestiva processione per le vie cittadine dell’ECCE HOMO, la statua del Cristo flagellato portato a spalla dai fedeli la sera del Venerdì Santo, nel corso della quale i “nuri” intonano“U Lamientu”, lo struggente canto in dialetto siciliano che rievoca i momenti della passione, che si tramanda di padre in figlio e iscritto nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, il Libro delle pratiche espressive e dei repertori orali».

Due gli appuntamenti annunciati dall’Assessore Barbagallo con i riti e le tradizioni della Pasqua, alle ore 17:30 di Mercoledì 8 con le piante legate alla Pasqua e la loro simbologia, eSabato 11 Aprile 2020 sui cibi delle festività pasquali e il loro significato, curati, dall’etnoantropologo e guida naturalistica, Paolino Uccello, e da Tanino Golino, studioso delle tradizioni popolari e religiose, nonché Presidente e Vice Presidente del Museo Tempo, il Museo del Tessuto dell’Emigrazione e della Medicina Popolare, del Comune di Canicattini Bagni.

I due appuntamenti, preceduti dai saluti del Sindaco Marilena Miceli e dell’Assessore alla Cultura, Loretta Barbagallo, potranno essere seguiti online in diretta sulla pagina Facebook del Museo https://www.facebook.com/Museodeltessuto-Casadellemigrante-1527196460866398/

Attiva online sulla propria pagina Facebook https://www.facebook.com/bibliotecaagnello/anche la Biblioteca comunale “Giuseppe Agnello”, diretta da Paola Cappè, antesignana in provincia di Siracusa dell’iniziativa Nati per Leggere per i bambini, con il rilancio della letteratura per l’infanzia, la riproposizione e trascrizione, fatta dallo studioso Giovanni Morana, del canto siciliano “U Lamientu” sulla passione di Cristo, e laboratori e lavoretti preparati dall’educatrice Maria Cavalieredell’Asilo Nido comunale, per seguire e sostenere con attività domestiche i genitori e i bambini.

Inoltre, i cittadini hanno la possibilità di poter accedere, registrandosi sulla piattaforma gratuita MLOL(Medialibraryonline) www.medialibrary.it, al quale aderisce la Biblioteca comunale “G. Agnello” di Canicattini Bagni tramite il Sistema Bibliotecario Siracusano, al prestito online di e-book, che possono essere letti su computer, tablet e smartphone,con un catalogo di circa 30.000 libri nuovi e 800.000 testi classici, vedere film e consultare oltre 7.400 testate nazionali e internazionali diriviste e quotidiani.

Per registrarsi è semplice, basta inviare all’ indirizzo email pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it copia del documento di identità, codice fiscale e numero di telefono. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 3343418435