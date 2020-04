News Siracusa. Il sogno di promozione dell’Eurialo Siracusa è rinviato al prossimo anno.

La Fipav ha deciso infatti di dichiarare conclusi tutti i campionati federali, “congelando” l’assegnazione degli scudetti, le promozioni e le retrocessioni.

L’Eurialo Siracusa, terza in classifica in al momento dello stop (l’ultima gara giocata è stata lo scorso primo marzo) dovrà dunque ripartire dal campionato di serie D e riprovare il prossimo anno la scalata alla C.

«E’ stata ufficializzata una decisione che era nell’aria e che dunque ci aspettavamo – commenta il vicepresidente Salvo Corso – anche se naturalmente ci auguravamo che non arrivasse. Condivido la scelta della Federazione perché in un momento così triste per la nostra nazione e di emergenza per tutto il mondo, era giusto che lo sport facesse un passo indietro e dunque si fermasse. E’ una notizia triste perché significa che per uscire da questo problema occorrerà ancora del tempo. Avremo modo di programmare comunque con ampio anticipo la prossima stagione, anche se è ancora prematuro parlarne. Tutto ciò ovviamente nella speranza che l’emergenza possa concludersi in tempi ragionevoli».

Se da un lato dunque Corso e la dirigenza accettano e condividono la decisione della Fipav, dall’altro resta un pizzico di amarezza per una stagione che va in archivio rendendo vani i sacrifici di squadra, staff tecnico e società.

L’Eurialo infatti era anche in corsa per la Coppa Sicilia e avrebbe dovuto disputare la doppia semifinale contro il Barcellona, dopo il successo ottenuto in gara unica ai quarti in rimonta 3-2 sul campo della Guarnotta Palermo.

Tutto rinviato alla prossima stagione.