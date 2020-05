«Ottimo risultato centrato, ancora una volta, dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa che, su uno stanziamento di 24 milioni di euro, ottiene quello che è DOVUTO alla provincia di Siracusa».

Lo dichiara Vincenzo Vinciullo che aggiunge «ancora una volta emerge, in Sicilia, la grande e conclamata capacità professionale di tutto il personale dipendente del Nostro Istituto Autonomo Case Popolari a cui va il nostro ringraziamento».

«La stessa cosa – prosegue Vinciullo – non può dirsi del Governo regionale, la via Boni a Siracusa non esiste e quindi invitiamo il Governo regionale, prima di pubblicare la delibera, a correggere “via Boni” in “via Bonincontro“. L’occasione anche per ricordare che le deliberazioni vanno pubblicate entro 24 ore dalla loro approvazione, così come previsto dalla Legge Regionale approvata nella scorsa Legislatura, cosa che non è ancora avvenuta sul sito della Regione».

«Quando si parla di trasparenza e correttezza degli atti amministrativi – conclude Vinciullo – prima dobbiamo dare l’esempio, le parole vengono sempre dopo i fatti».