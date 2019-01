Ci sarà anche la A.S.D. Canicattinese, una delle due società di calcio che operano a Canicattini Bagni, nell’edizione 2018/2019 dell’Album di raccolta figurine “I Giovani Calciatori” della FigurOne Edizioni di Cosenza, riservato alle Scuole di Calcio della provincia di Siracusa, che vedrà protagoniste ben nove Società: A.S.D. Canicattinese; Accademia Siracusa; Atletico Cassibile; Megarini 2003 Augusta; Sport Club Palazzolo; Playball Augusta; Siracusa Calcio; Virtus Avola; Villasmundo Calcio.

Giunto alla sua 11° edizione l’Album di figurine collezionabili, che regala tra l’altro tanti premi ai ragazzi, di cui è autore Francesco Senatore, ha come protagonista il Calcio giovanile calabrese e siciliano (responsabile per la Sicilia, Raffaele De Raffele), con migliaia di foto e naturalmente figurine da attaccare all’Album, che presenta anche una pagina dedicata ai Comuni di provenienza delle varie società calcistiche.

Domenica 3 Febbraio 2019in occasione della presentazione dell’Album a Canicattini Bagni, con inizio alla ore 9:00 e per tutta la giornata, nella Palestra comunale di via Solferino, si svolgerà un Torneo di Calcio Giovanileriservato alla categoria “Pulcini misti” (2008/2009) tra le squadre partecipanti all’edizione siracusana dell’iniziativa della FigurOne, autorizzato dalla F.I.G.C. – L.N.D. – Comitato Regionale Sicilia.

Tra i tanti che sicuramente affolleranno gli spalti dell’impianto sportivo canicattinese ci saranno anche il Sindaco Marilena Miceli, l’Assessore allo Sport, Pietro Savarino, e tutta l’Amministrazione comunale che ha patrocinato l’iniziativa.