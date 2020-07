Questa mattina la nave Scuola a vela Amerigo Vespucci è passata per lo stretto di Messina proveniente dal Mar Tirreno meridionale diretta verso sud, per poi proseguire la sua navigazione lungo la costa orientale della Sicilia, transitando davanti a Messina, Taormina, Catania, per poi dirigere verso la rada di Siracusa, dove è atteso il suo arrivo alla fonda intorno alle ore 09.00 circa di martedì 7 luglio.

Nel corso della serata di martedì, intorno alle 20.30, la cittadinanza avrà modo di poter osservare in diretta la suggestiva cerimonia dell’ammaina bandiera, che vedrà coinvolti i 106 allievi Ufficiali della 1’ classe dell’Accademia Navale assieme all’equipaggio e, all’imbrunire, la caratteristica illuminazione tricolore dell’unità.

Il vascello resterà all’ancora nella rada di Siracusa fino al primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio, momento nel quale saluterà la città di Siracusa per continuare l’attività addestrativa in mare.

La Campagna d’Istruzione a bordo di nave Vespucci rappresenta un momento fondamentale per la formazione dei giovani allievi ufficiali, i quali, al termine del primo anno di studi in Accademia Navale, a bordo ricevono il “battesimo del mare”.

Nel solco di una secolare tradizione, ma con un sempre rinnovato impulso all’innovazione, gli allievi ufficiali sono impegnati in un intenso programma di attività didattiche ed addestrative nelle discipline marinaresche e nella formazione etico-militare, al fine di sviluppare e nutrire i valori di fedeltà, disciplina e senso del dovere.

La campagna d’istruzione 2020 è dedicata a tutti gli italiani che hanno vissuto in un momento così particolare.

Nel rispetto delle necessarie misure di contrasto alla diffusione del COVID 19, in occasione dell’attuale campagna, la nave non sarà aperta al pubblico.

La campagna d’istruzione 2020 si concluderà a Taranto il prossimo 22 agosto.