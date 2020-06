Cinque foto per raccontare la Sicilia, le aree e i luoghi più suggestivi, inediti, per assaporare ancora e fino in fondo il gusto inatteso della scoperta.

“Dentro la Sicilia” è il Contest fotografico della casa editrice Dario Flaccovio, con la quale si vuole raccontare e far conoscere questa terra, la bellezza dei suoi territori e dei suoi Borghi, la cultura e le tradizioni popolari che l’avvolgono.

Un progetto editoriale del quale è partner anche il Gal Natiblei e, attraverso esso, i piccoli Comuni dell’area montana del siracusano (Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide, Sortino), che ha lo scopo di realizzare, entro la primavera del 2021, un volume, cartaceo e digitale, dal titolo “Dentro la Sicilia. I borghi e le aree interne, alla scoperta di una Sicilia inedita” a cura di Fabrizio Ferreri, Margherita Riggio ed Emilio Messina.

Il Contest ha preso il via il 23 Giugno e si concluderà il 15 Agosto 2020, come rende noto l’Assessore al Turismo del Comune di Canicattini Bagni, Sebastiano Gazzara, che con il Sindaco Marilena Miceli e l’intera Amministrazione comunale hanno apprezzato l’iniziativa cultura della Flaccovio, che fa seguito ad un altro volume di successo sul patrimonio siciliano, “Borghi di Sicilia” (2018) a cura di Fabrizio Ferreri ed Emilio Messina.

«Sarà un racconto in cui a parlare con le loro foto saranno gli stessi abitanti di questi luoghi o quanti da fuori della Sicilia se ne sono innamorati – afferma l’Assessore Gazzara -. Sarà un racconto di comunità, collettivo, per promuovere la nostra terra e l’immenso patrimonio storico, culturale e ambientale, che in essa è custodito, testimoniando, altresì, il calore dell’accoglienza della nostra gente. Un patrimonio che per noi diventa sviluppo sostenibile e crescita economica per il rilancio dell’intera Sicilia».

Al Contest fotografico possono partecipare, gratuitamente, tutti i soggetti che hanno compiuto la maggiore età, di qualsiasi nazionalità, dichiarando di avere preso visione e di accettare tutti i punti del Regolamento reperibile sul sito della Dario Flaccovio Editore alla pagina:

https://www.darioflaccovio.it/content/26-dentro-la-sicilia-contest-fotografico

La partecipazione consiste nell’invio di massimo 5 foto per singolo paese (nel caso in cui i paesi fotografati siano più di uno è possibile inviare più di 5 foto).

Il tema delle foto è libero. Non sono ammesse foto che ritraggano persone con volti riconoscibili.

Le foto devono essere accompagnate da didascalie esplicative. La didascalia non deve limitarsi alla sola citazione del luogo fotografato, deve bensì descrivere in maniera accattivante e affabulatoria il soggetto rappresentato.

È possibile affidare la didascalia a un autore diverso dal fotografo. Ogni singola didascalia può al massimo contenere 350 caratteri spazi inclusi.

Le foto con le didascalie e la liberatoria vanno inoltrate attraverso il form del sito www.dentrolasicilia.com compilato in ogni sua parte, dalle ore 9:00 del 23 Giugno 2020 alle 23:59 del 15 Agosto 2020.