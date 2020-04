News Siracusa. Call center e posta elettronica dell’Asp per ricevere informazioni sull’emergenza Covid-19.

Decisione questa scaturita dalle numerose richieste di informazioni.

L’Asp di Siracusa ha incrementato, a questo proposito, le postazioni telefoniche del call center 0931 484980 per l’emergenza Covid 19 del Dipartimento di Prevenzione.

Dalle ore 8 alle ore 20, medici specialisti rispondono alla cittadinanza e a quanti sono rientrati in provincia di Siracusa e si trovano in isolamento domiciliare fiduciario, per fornire informazioni utili in ordine agli obblighi, alla valutazione del rischio, alle procedure comportamentali da seguire, alla esecuzione dei tamponi.

E’ attiva, inoltre, la casella di posta elettronica siracusacoronavirus@asp.sr.it.

I cittadini che si trovano in isolamento domiciliare fiduciario e sono in attesa della convocazione per l’esecuzione del tampone in prossimità della scadenza della quarantena, nel caso in cui abbiano necessità inderogabili di rientrare al lavoro, possono segnalare il requisito di precedenza a mezzo mail o telefonando anche ai numeri 0931 484056-484039 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Si ricorda che chiunque rientra in Sicilia ha l’obbligo di registrarsi al sito regionale siciliacoronavirus.it, informare il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di appartenenza o il proprio Comune di residenza e il medico curante.