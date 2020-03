News Sicilia. Emergono nuovi dati in merito all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Alle 12 in punto, come ogni giorno, è arrivato il nuovo “bollettino” dalla Regione Sicilia.

I Policlini di Palermo e Catania hanno effettuato 836 tamponi, di cui 771 negativi e 11 in attesa di risultati.

Rispetto alla giornata di ieri, i ricoverati oggi sono 19: sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina e uno a Enna.

Un solo paziente, per precauzione, si trova ricoverato in terapia intensiva; mentre sono 35 le persone in isolamento domiciliare.

Buone notizie, invece, per la comitiva bergamasca venuta a Palermo in vacanza: oggi dopo il periodo di quarantena torna a casa. I tamponi eseguiti sono risultati per tre volte negativi.