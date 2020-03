News Sicilia. Diciotto casi positivi al Coronavirus in Sicilia.

I laboratori regionai di riferimento per la Sicilia come i Policlinici di Palermo e di Catania, dall’inizio dei controlli per accertare i casi di contagi da Coronavirus, hanno effettuato 367 tamponi.

Dei tamponi effettuati, 349 sono risultati negativi. I 18 campioni risultati positivi sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità.

I pazienti ricoverati al momento sono 5: tre a Palermo e due a Catania, mentre 13 sono in isolamento domiciliare.

La Presidenza delle Regione Sicilia fornirà il prossimo aggiornamento nella giornata di domani.

(Fonte: Ansa)