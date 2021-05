“Quello che è successo ieri sera a 2 giovani torinesi in via Maqueda a Palermo è davvero vergognoso. Noi ci battiamo da sempre per i diritti fondamentali di ogni essere umano, il solco valoriale stigmatizzato dall’On. Carmelo Miceli è il punto di equilibrio fondamentale affinché passeggiare mano nella mano deve essere diritto di tutti“.

Così in una nota Paolo Amenta, Coordinatore regionale di Base Riformista PD in Sicilia.

“Ribadiamo con fermezza – aggiunge Amenta – l’importanza del DDL Zan, che promuoviamo affinché anche chi non ha mai visto negato un diritto proprio, riconosca il diritto degli altri. Palermo non è una città omofoba, e non lo sarà mai. È, da sempre, la capitale dell’accoglienza e dell’inclusività. Grazie alle forze di Polizia che sono intervenute in maniera tempestiva a mettere in salvo i ragazzi ai quali va tutta la nostra solidarietà”.