«Un anno denso di lavoro e di avvenimenti e con un dato su tutti e che riguarda il turismo: il superamento del milione di pernottamenti. Sempre più turisti vengono a Siracusa e in media si fermano almeno 3 giorni. È stato inoltre l’anno della mia rielezione, un risultato che interpreto come un mandato dei siracusani a portare a termine ciò che abbiamo iniziato, ancor più perché oggi stiamo vedendo realizzati i progetti avviati nel 2018».

​Lo ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, soffermandosi con i giornalisti al termine della conferenza stampa nella quale ha tracciato un bilancio dell’attività amministrativa del 2023. Erano presenti gli assessori della giunta e i vertici amministrativi del Comune a cominciare dal segretario generale, Danila Costa, dal direttore generale, Giorgio Giannì, e dal capo di gabinetto, Michelangelo Giansiracusa.

​Il sindaco ha indicato, settore per settore, i principali risultati ottenuti guardando poi al 2024. «Tante le iniziative che si concretizzeranno e tra questi – ha detto – c’è il raddoppio dell’ostello di Cassibile per i lavoratori stagionali in agricoltura. Presto la struttura potrà ospitare fino a 220 persone mettendo così fine al fenomeno drammatico e indecoroso della baraccopoli che ha segnato il territorio per decenni. Un problema risolto che diventa un’opportunità perché l’area è anche a servizio delle famiglie con un parco illuminato e giochi per i bambini».

​Italia ha inoltre annunciato alcuni avvenimenti previsti nel corso dell’anno: a gennaio si terrà il congresso mondiale delle guide turistiche, a settembre il G7 agricoltura e a dicembre il ritorno a Siracusa, dopo 10 anni, del corpo di santa Luci. In mezzo, la nuova stagione del teatro classico della Fondazione Inda con l’obiettivo di migliorare il successo di pubblico del 2023.

​Il sindaco Italia, infine, non ha glissato sulle questioni politiche. «La Giunta, com’è normale che sia, subirà delle modifiche – ha spiegato – anche sulla base degli assetti che la politica troverà. Nulla di deciso fino ad ora, lo capiremo nella prossime settimane. Come si è visto in consiglio comunale, ho rapporti saldi con gli alleati ma io parlo con tutte le forze politiche avendo ben presente che qualsiasi discorso deve avere al centro l’interesse della città e non le carriere o le campagne elettorali di qualcuno».