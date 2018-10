News. La Silicon Valley e la “Primo Wind” società, con sede a San Diego, che si occupa di soluzioni energetiche e comunicazioni alternative ha individuato nelle tre provincie del sud est siciliano come Siracusa, Catania e Ragusa, rappresentate dall’Agenzia di Sviluppo degli Iblei e dal Gal Natiblei, un punto di riferimento per un investimento nell’isola.

L’intento della società americana, secondo quanto riportato dal quotidiano “La Gazzetta del Sud”, è quello di «far conoscere la piattaforma energetica mobile e alternativa alimentata da energia pulita, eolica e fotovoltaica, che oltre a produrre energia elettrica e illuminare, offre servizi veloci di comunicazione e trasmissione dati, wifi, tecnologia 5G, video sorveglianza, gestione automatizzata di impianti, come quelli irrigui e per la concimazione automatizzati in agricoltura, servizi nelle aree rurali, controlli abigeato».

Intanto il fondatore della società californiana “Primo Wind”, Ned McMahon, insieme al suo amministratore delegato, Maria Neal, hanno incontrato il Presidente dell’Agenzia dello Sviluppo, Paolo Amenta, vice presidente Anci Sicilia, e Sebastiano Di Mauro, direttore del Gal Natiblei.

Incontro anche a Palermo con l’assessore all’Energia, Alberto Pierobon al quale sono state mostrare le potenzialità del nuovo prodotto ed enunciata la volontà di poter interagire con le università siciliane per ulteriori sviluppi.