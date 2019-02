News Carlentini. Un AperiDesk, aperitivo equo e solidale con la presentazione dell’ultimo numero di Desk, rivista dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI) dal Friuli Venezia Giulia sbarca in Sicilia. L’iniziativa, ideata dalla sezione regionale dell’Ucsi Friuli Venezia Giulia è stata importata e condivisa dall’Ucsi Sicilia. La prima iniziativa in Sicilia, organizzata dalla sezione provinciale di Siracusa, si svolgerà a Carlentini giovedì 21 febbraio, alle ore 18.30, nella sala conferenze del Circolo di Conversazioni.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il Circolo di Conversazione e sostenuto da Bar Puglisi, Radio Una Voce Vicina inBlu e Copycenter dove, a partire dall’ultimo numero della rivista Desk dedicata a “Raccontare la città”, due giornalisti si confronteremo su alcuni temi della rivista con i sindaci del territorio a nord della provincia di Siracusa.

L’appuntamento, sarà aperto con i saluti del consigliere nazionale Ucsi Salvatore Di Salvo che è anche presidente provinciale Ucsi Siracusa e del presidente del Circolo di Conversazione Fely Inserra. Relazioneranno il giornalista Orazio Mezzio, redattore del settimanale “Cammino” e il consigliere nazionale Ucsi Gaetano Rizzo. Interverranno i sindaci di Carlentini Giuseppe Stefio e Lentini Saverio Bosco.

“Un aperitivo, ovvero un momento informale e cordiale – ha detto il presidente provinciale Salvatore Di Salvo, consigliere nazionale Ucsi – in carne e ossa, per presentare l’ultimo numero di Desk, la rivista trimestrale di cultura dell’informazione edita dall’Ucsi, l’Unione Cattolica Stampa Italiana, in una parola un AperiDesk: lo abbiamo voluto fortemente in Sicilia per almeno due ragioni: le idee vanno condivise e costruire un legame tra Nord e Sud”.