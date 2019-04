News Canicattini Bagni. Con la Domenica delle Palme hanno preso il via i riti della Settimana Santa, come sempre tra devozione, fede e rievocazione della memoria e delle antiche tradizioni.

Tradizioni che si manifestano soprattutto durante il venerdì Santo con la processione del “Santissimu Cristu” e la presenza dei “Nuri”, devoti vestiti di bianco con una mantella rossa sulle spalle, un corona di spine intrecciata sul capo ed una canna in mano, che cantano “U lamientu”, canto in dialetto siciliano che rievoca i momenti della passione e morte di Gesù, recentemente iscritto nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, il Libro delle pratiche espressive e dei repertori orali.

Un momento collettivo che coinvolge tutta la comunità canicattinese, con la partecipazione alla lunga processione che attraversa la città, di tutte le realtà associative, il mondo del volontariato, i quartieri, l’Amministrazione e il Consiglio comunale, l’Agesci, l’Azione Cattolica e i tanti cittadini e devoti che si alternano nel portare a spalla “l’Ecce Homo”, l’antica statua del 1600 raffigurante Gesù sofferente dopo la flagellazione, realizzata in cartongesso e paglia con all’interno un asse in ferola, e coperta da un mantello rosso ricamato e da una pesante stola.

Coinvolgente è anche la celebrazione, la domenica, della Pasqua di Resurrezione con “A Paci Paci” e i tre incontri nel centro cittadino tra i simulacri della Madonna Addolorata, che abbandona il velo nero per indossare quello azzurro, e il Cristo Risolto, tra il volo di colombe bianche.

Di seguito il programma della Settimana Santa canicattinese, le cui celebrazioni liturgiche saranno animate dal Coro parrocchiale S. Maria degli Angeli: mercoledì 17 aprile alle ore 20.30, Via Crucis a cura dell’Agesci “Canicattini 1” con inizio dalla sede Scout di via Principessa Jolanda e termine alla “Vera Cruci” di via Roma, dove il Diacono Giovanni Zona collocherà, per una breve preghiera, nell’edicola del 1838 che ricorda il prodigio della pioggia, la reliquia della Croce Santa che Papa San Giovanni Paolo II nel Marzo 1994 donò alla città, mentre il Maestro Stefano Linares canterà “Il figlio prodigo”, antico canto quaresimale; giovedì 18 Aprile alle ore 09.30, la Santa Messa Crismale al Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, alle ore 18 in Chiesa Madre, Santa Messa in “Coena Domini”, reposizione del SS. Sacramento e turni di adorazione; alle ore 21, Adorazione Eucaristica dei Giovani di Azione Cattolica e degli Scout; alle ore 22.30, Adorazione comunitaria; venerdì 19 Aprile alle ore 17 in Chiesa Madre, Liturgia di passione presieduta dal Parroco Don Sebastiano Ferla con l’omelia sulla Passione di N.S. Gesu’ Cristo, tenuta dal giovane Diacono canicattinese Don Salvatore Tanasi. Al termine svelata del “SS. Cristo”.

Alle ore 19, processione con il simulacro dell’Ecce Homo, con la partecipazione dei “Nuri” che intonano “U lamientu” mentre alle ore 21, di fronte al palazzo “ri Pinieddu” in via Garibaldi, preghiera per gli emigrati; sabato 20 aprile alle ore 22.30 in Chiesa Madre, Veglia Pasquale. Infine domenica 21 aprile, alle ore 10.30 in Chiesa Madre, Santa Messa; alle ore 11.30 – “A Paci Paci”, incontro tra Maria SS. e il Cristo Risorto: 1° incontro – Chiesa Maria SS. Ausiliatrice; 2° incontro – Chiesa Anime Sante del Purgatorio; 3° incontro – Chiesa Madre Santa Maria degli Angeli; alle ore 19 in Chiesa Madre, Santa Messa Vespertina e ricordo del Santo Patrono San Michele Arcangelo.