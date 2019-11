News Canicattini Bagni. Il Ministero dell’Interno ha approvato e finanziato, attraverso il PON “Legalità” 2014-2020, Asse 7, Azione 7.1.1, il progetto di 499.580,50 euro presentato nel Settembre dello scorso anno dall’Ufficio Tecnico del Comune di Canicattini Bagni, su disposizione del Sindaco Marilena Miceli e dell’Assessore allo Sport, Pietro Savarino, per la manutenzione straordinaria, valorizzazione, recupero, adeguamento e miglioramento del Palazzetto dello Sport e dell’area esterna degli impianti sportivi di via Solferino, dov’è ubicata la Palestra comunale.

Obiettivo dell’Avviso pubblico riprogrammato nel 2018 dal Ministero dell’Interno, quello di favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per i cittadini e le imprese delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, al fine di dare nuovo impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale del sud d’Italia, ad iniziare dalle azioni di accoglienza ed inclusione dei migranti.

In quest’ambito e per queste finalità è nato il progetto “Sport è integrazione” del Comune di Canicattini Bagni, che ospita in città quasi un centinaio di giovani migranti attraverso due Sprar e un Centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, già inseriti tra le “buone prassi” a livello nazionali nei Report del Ministero dell’Interno.

Sono cinque gli interventi previsti nel progetto che grazie al finanziamento ottenuto renderanno così più funzionale e fruibile sia il Palazzetto dello Sport di via Solferino che lo spazio esterno dove sarà realizzata un’area per il tempo libero con attrezzature sportive (“tipo percorsi salute”) e ludiche, la diffusione di servizi per le persone, con il conseguente miglioramento, attraverso protocolli con gli Sprar e le strutture dell’accoglienza, del percorso di integrazione e inclusione sociale.

Verrà così realizzata una nuova copertura sotto i pannelli fotovoltaici, al fine di risolvere definitivamente i problemi di infiltrazione dell’acqua piovana; sarà rifatto tutto il sistema di impermeabilizzazione del corpo spogliatoio, accanto alla Palestra; verranno sostituiti gli infissi sia interni che esterni; si provvederà al risanamento strutturale dell’edificio; ed infine verrà sistemata l’area adiacente la palestra e lo spogliatoio, con la sostituzione delle scale di accesso con una nuova rampa fruibile anche dai portatori di handicap, e la realizzazione di uno spazio arricchito da attrezzature sportive e ludiche, che consentirà agli utenti fruitori di poter eseguire un sano esercizio fisico, attraverso un “Percorso Benessere”.