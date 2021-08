Con la stessa sequenza ritmica e ripetitiva di un mantra sacro, anche in questa calda estate siciliana segnata dagli incendi che hanno inferto ferite profonde al suggestivo patrimonio naturalistico dell’Isola, e dal secondo anno dell’emergenza pandemica Covid, nel sud-est della Sicilia, sull’altopiano ibleo, fa la sua comparsa, dal 20 al 27 agosto 2021, “Lap_idèo”“, workshop d’Artecurato dall’Agriturismo Stallaini con il patrocinio gratuito del Comune di Canicattini Bagni e la collaborazione delle realtà associative del territorio, dall’Ente Fauna Siciliana per le escursioni all’Associazione “Leggimi una storia” per le letture ad alta voce.

L’edizione 2021, dal tema “Miti e Leggende”, dell’originale simposio d’Artecon protagonisti pittori, scultori, fotografi, poeti e narratori di paesaggi ed emozioni, è stata presentata questa mattina presso l’Agriturismo Stallaini, in Contrada Cugni, alle porte di Canicattini Bagni e della Riserva di Cava Grande del Cassibile, dalla professoressa Loredana La Bianca, da Rosario e Manuela Sarcià, che ne curano l’organizzazione, e dal Vice Sindaco di Canicattini Bagni, Pietro Savarino.

Nel portare i saluti del Sindaco Marilena Miceli e di tutta la Giunta, il Vice Sindaco Pietro Savarino, ha rinnovato il sostegno del Comune canicattinese all’importante appuntamento culturale di spessore nazionale e internazionale, teso a valorizzare la storia, l’arte e le bellezze paesaggistiche del territorio ibleo, in linea con le scelte e le iniziative di promozione e sviluppo sostenibile avviate nel corso degli anni dall’Amministrazione comunale in continuità con quella che l’ha preceduta, ponendo le basi alla crescita complessiva del comprensorio.

«Lap_idèoè un simposio dal respiro ampio – ha sottolineato la professoressa Loredana La Bianca– dove vengono chiamati a rassegna artisti nazionali e internazionali che, per un certo periodo di tempo, si dedicano alla realizzazione di opere con tecniche e materiali di vario genere, seguendo un tema che cambia di volta in volta. Quello di quest’anno è ” Miti e leggende” che trae numerosissimi spunti d’ispirazione dalla nostra mitica Sicilia, dove la millenaria storia di ogni luogo è legata a gesta mitiche e a leggendari racconti, atavicamente tramandati da padre in figlio fino ai giorni nostri».

Così come si arricchisce, stagione dopo stagione, l’enorme costellazione artistica dell’Agriturismo Stallaini, che di “Lap_idèo”è la culla ospitante, il museo a cielo aperto, ricco di grandi sculture, realizzate dal 2014, durante gli otto simposi, sui blocchi di pietra calcarea, residuo del duro lavoro degli estrattori della cava di pietra, la “pirrera“, Stallaini, che racconta questa singolare transumanza di genti e pensieri.

Gli artisti che ogni anno si danno convegno nella pura magia del Feudo Stallaini, in contrada Cugni, si scambiano opinioni, impressioni, dubbi, dando vita ad una sorta di fratellanza intellettuale tra sconosciuti ma affini, in una declinazione democratica di arte e idee. Una forma di residenza d’artista che rievoca l’antica usanza del mecenatismo rinascimentale.

«Chi viene per la prima volta a Stallaini – ha aggiunto l’architetto Manuela Sarcià– fuggendo dalla città, per respirare i profumi delle variegate specie di fiori selvatici e di erbe aromatiche dell’altopiano ibleo, si stupisce di trovare opere d’arte, oltre che all’esterno, anche al suo interno con un’esposizione permanente di pitture e piccole interessanti manufatti che i numerosi artisti negli anni continuano a realizzare, lasciando così traccia indelebile del loro passaggio, in continuità con quelle degli antichi popoli che per primi si insediarono in questa fertile oasi di autentica Sicilia».

E anche per “Miti e Leggende”, da venerdì 20 alla giornata di chiusura del 27 agosto con la tradizionale festa celebrativa degli artisti e la svelatura e descrizione delle loro opere, sono numerosi gli ospiti di “Lap_idèo”: Alison Shanks, Fulvia Morganti, Raafia Jessa, Laura Di Giacomo, Alvice Cartelli,Gianni Andolina, Salvo Pirruccio, Pino Parisi, Francesco Magnano& Associazione Gregalevante, Corrado Roccaro, Orazio Onorifico, Franco Bonfanti, Carlo Alberto Giardina, Andrea Giannone, Bruno Castobello.

Questo il programma della manifestazione:

20 Agosto 2021, h 10:30

Conferenza stampa di presentazione;

21 Agosto 2021, h 17:30

“Eroi, mostri, divinità” a cura di Leggimi una storia, a seguire gioco con i miti;

22 Agosto 2021, h 19:30

“Anni vinti – Il biennio rosso negli Iblei” di Andrea Giannone, apericena e proiezione del documentario sulle lotte bracciantili tra le due grandi guerre;

25 Agosto 2021, h 20:00

Degustazione e Performance di teatro “Le ultime lune” di Furio Bordon, adattamento di Franco Bonfanti;

26 Agosto 2021, h 9:30

Escursione a Cavagrande con Marco Mastriani dell’Ente Fauna Siciliana;

26 Agosto 2021, h 18:30

Performance raku di Alison Shanks;

27 Agosto 2021, h 19:00

Esposizione e festa degli artisti.

Per info tel.+39 3349898688 – agriturismostallaini@hotmail.it