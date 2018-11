News Canicattini Bagni. Si terrà in città, il prossimo 24 novembre, il corso formativo dei Geologi siciliani promosso dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Fondazione Centro Studi del CNG, insieme, per la prima volta in provincia di Siracusa, con il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi.

Sede scelta per ospitare il corso, che verte sul tema dei “Pozzi per acqua: la progettazione e la Norma Uni 11590-2015”, l’Aula Consiliare del Comune. Il corso, per cui sono previsti 8 crediti APC, vedrà la collaborazione dell’Associazione “Acque Sotterranee” (officina ANIPA) ed il patrocinio del Consiglio della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia.

L’appuntamento formativo, che avrà iniziato alle ore 9 e si svilupperà nell’arco della giornata, è stato presentato questa mattina al Comune di Canicattini Bagni ove erano presenti il Sindaco Marilena Miceli e il Presidente del Consiglio comunale e Vice Presidente regionale di AnciSicilia, Paolo Amenta, il Dott. Marco Andolina, Consigliere regionale del CNG, e il geologo canicattinese Dott. Dario Savarino, che insieme al collega Dott. Paolo Gionfriddo, curerà gli aspetti organizzativi dell’evento.

“Ringrazio il Sindaco Miceli e il Presidente Amenta, anche nel suo ruolo di rappresentante dei Comuni siciliani, per la disponibilità e la sensibilità dimostrata su un tema come quello delle falde acquifere e i pozzi – ha detto il Consigliere CNG, Marco Andolina – durante la giornata del corso formativo, promosso per la prima volta in provincia di Siracusa dai Consigli nazionale e regionale del nostro Ordine professionale, analizzeremo, oltre agli aspetti propriamente tecnici, soprattutto quelli normativi e amministrativi, ad iniziare dalle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di un pozzo acqua, considerato che ogni Comune ha una procedura propria alla luce di una L. 16/2016 che non fa chiarezza. E lo faremo con l’ausilio di autorevoli docenti e tecnici del Centro Studi del CNG, dell’Università e dell’ANIPA, l’Associazione Nazionale di Idrogeologia e Pozzi Acqua, con la collaborazione di altri ordini professionali interessati all’argomento, quali i Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia. Il tema degli acquiferi, per uso irriguo o domestici, così come la vulnerabilità dei territori, infatti, non riguarda solo la nostra categoria ma quello tecnico più in generale, compresi gli Enti pubblici. Sarà una giornata importante dal punto di vista dell’arricchimento professionale per i Geologi, il ringraziamento del Consiglio regionale va ai relatori e ai colleghi Savarino e Gionfriddo che con me hanno collaborato all’organizzazione di questo momento formativo a Canicattini Bagni”.

“Siamo onorati – ha sottolineato nel suo saluto il Sindaco Marilena Miceli – di ospitare momenti di formazione a carattere regionale, come quello di giorno 24 dei Geologi siciliani. Figure professionali importanti e di supporto per gli Enti, ad iniziare dai Comuni, nell’affrontare le problematiche legate al territorio, alle sue criticità, come quelle legate al rischio idrogeologico messo in forte evidenza dai cambiamenti climatici, o al rischio sismico che come si sa interessa profondamente la nostra regione”.

“Oggi più che mai quella del Geologo è una figura fondamentale se parliamo di uso delle acque e di sostenibilità – ha aggiunto il Presidente del Consiglio comunale Paolo Amenta – in particolare nella prevenzione, così come nella bonifica per rendere sostenibile i territori. Occorre però una buona programmazione ed una governante preparata che guardi al futuro. Per questo è urgentissimo riformare il sistema dei territori, fornendo le giuste professionalità ed evitando la disastrosa strada degli interventi momentanei ed isolati”.

La giornata formativa del 24 Novembre avrà inizio alle ore 08.45 con i saluti ai partecipanti dei vari rappresentanti degli organizzatori, e proseguirà con gli interventi dei relatori sino alle ore 13, quando è prevista la pausa pranzo, per riprendere alle ore 14.30 sino alle 18.00 con l’intervento conclusivo del Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, Dott. Fabio Tortorici.