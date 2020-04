News. La nuova circolare del Ministero dell’Interno che concede la possibilità ai minori di fare, con un genitore, la passeggiata vicino casa non si applica in Sicilia.

Sulla questione il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è stato perentorio.

Dello stesso avviso è anche il primo cittadino di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, che dice «bisogna restare a casa. In Sicilia, purtroppo, come ribadito dallo stesso Presidente della Regione, on. Nello Musumeci, il provvedimento del Viminale non si applica, essendo ancora molto alto il rischio contagio e la situazione molto attenzionata».

«Il Presidente della Regione, giustamente, non ha nessuna intenzione di essere permissivo, anche per le attività sportive, perché queste autorizzazioni di fatto brucerebbero gli sforzi e il sacrificio di questi giorni nel contenere il contagio, che sta dando risultati positivi anche in una piccola realtà come Canicattini Bagni – sottolinea il sindaco Miceli – dove i nostri concittadini risultati positivi sono in via di guarigione».

«Possibile, invece, come già avevamo annunciato qualche giorno addietro, pubblicando sul sito del Comune un modello di richiesta di autorizzazione da inviare alla Protezione Civile regionale, una breve uscita per i soggetti portatori di particolari patologie e disabilità certificate – coclude Marilena Miceli – naturalmente accompagnati e muniti di dispositivi di sicurezza e nel rispetto delle previste misure di salvaguardia interpersonali».