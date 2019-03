News Canicattini Bagni. Sergio Carpinteri, eccentrico artista 52enne, discuterà il prossimo 25 Marzo all’Accademia delle Belle Arti di Catania la sua decima tesi di laurea a conclusione del biennio specialistico in “Fotografia”.

“Cinema Cinema! (Il meglio del cinema mondiale per la scuola) Cento fogli 100 + 1 film da salvare e studiare”, questo il titolo della tesi che vede come relatore il Prof. Adriano Pricoco per la materia di “Direzione della Fotografia”, insieme al docente del corso, l’ex Direttore dell’Accademia, il Prof. Carmelo Nicosia.

«Ho 52 anni, sono quindi molto più giovani di studiosi del peso di Altobelli e Baietti – sottolinea Carpinteri – per cui ho ancora tempo. D’altra parte per me studiare è come “respirare” e tutte queste lauree servono a riempire e far spazio alla capienza del pensiero. In Italia la formazione universitaria non dovrebbe essere un lusso, ma una necessità primaria in un mondo che cambia velocemente, in progress, ed esige competenza, conoscenza e merito, tre assi per creare uomini liberi, con una mentalità aldilà di zavorre ideologiche e conformiste».

Con questa decima laurea all’artista canicattinese piacerebbe insegnare la materia “Cinema” nelle scuole superiori con i primi 101 film da incominciare ad analizzare.

«In un mondo dove oggi ognuno di noi intercetta almeno 600 mila immagini al giorno nel suo telefonino – afferma Carpinteri – non vi sembra sia il caso di cominciare a decodificarli anche lì? Aver la consapevolezza di una sintassi e una grammatica dell’audiovisivo? Purtroppo spesso c’è incompetenza».

Il Cinema, dunque, questa straordinaria e affascinante forma d’arte dalle radici forti anche nel nostro Paese, si aggiunge alle altre che in questi anni Sergio Carpinteri ha studiato e trasferito alla sua comunità con la quale mantiene un legame forte.

Tanto che questa sua nuova tesi l’ha dedicata ad un amico scomparso recentemente che faceva l’operatore al Supercinema di Canicattini Bagni (chiuso da tempo), Giuseppe Bordonaro detto “Pippinieddu ‘rà luci”, personaggio conosciuto nella cittadina iblea, perché insieme alla signora Elia, la proprietaria, “hanno costruito per anni una fabbrica di sogni”.