In un’estate segnata particolarmente dal caldo e dai cambiamenti climatici che stanno piegando il pianeta, fa il suo puntuale ritorno in Sicilia, sull’altopiano ibleo, in Contrada Cugni, tra Canicattini Bagni, Noto e la Riserva di Cava Grande del Cassibile, “Lap_idèo”, il workshop d’Arte curato dall’Agriturismo Stallaini con il patrocinio gratuito del Comune di Canicattini Bagni.

Giunto alla 9° edizione l’originale simposio d’Arte che dal 20 al 27 agosto 202 vedrà protagonisti, come da tradizione, pittori, scultori, fotografi, poeti e narratori di paesaggi ed emozioni provenienti da tutto il mondo, è stato presentato questa sabato presso l’Agriturismo Stallaini, dalla professoressa Loredana La Bianca, da Rosario e Manuela Sarcià, che ne curano l’organizzazione, alla presenza del Sindaco e del Vice Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta e Marilena Miceli che hanno portato anche i saluti del Sindaco di Noto Corrado Figura.

“Miti & Leggende – Out of balance”, questo il tema dell’appuntamento artistico del 2022 incentrato principalmente sugli “squilibri” che stanno attraversando l’umanità e il pianeta.

«Gli squilibri che ci coinvolgono tutti nella nostra umanità fuori controllo – ha affermato Loredana La Bianca – che solo l’equilibrio e l’armonia della Natura può “riequilibrare”. Purtroppo la situazione si è alterata a livello mondiale, per questo abbiamo avuto l’idea di focalizzare l’attenzione sugli squilibri che stanno interessando la Natura e la necessità di riequilibrare l’ambiente».

Sarà come sempre una settimana intensa con laboratori e creatività, dalla pittura alla scultura, alla fotografia, al benessere psicofisico, con l’esposizione finale delle opere realizzare sabato 27 agosto 2022 alle ore 19:00.

«Avremo attenzione per il riciclo, il recupero, l’utilizzo di materiali naturali anche nella realizzazione delle opere, il benessere psicofisico – ha aggiunto l’architetto Manuela Sarcià – con particolare cura per i bambini con letture curate dalla Biblioteca comunale di Canicattini Bagni e ancora laboratori ad essi dedicati per quanto riguarda l’ambiente».

Un percorso artistico lungo 9 anni quello di “Lap_idèo” che l’artista e poeta Salvo Pirruccio ha inserito in un catalogo appena pubblicato che raccoglie tutte le opere realizzare dal 2014 al 2021, che verrà aggiornato con quelle di quest’anno.

«Arte, natura, sostenibilità e ricerca di quell’equilibrio necessario a proiettarci in un futuro più fiducioso – ha sottolineato il Sindaco Paolo Amenta -. Sin dal suo nascere abbiamo seguito come Comune di Canicattini Bagni il cammino di questo importante simposio internazionale d’arte che guarda alla terra, al territorio, agli Iblei, e alle sue preziose risorse. Bellezze dei luoghi, del paesaggio, archeologia, percorsi enogastronomici, arte, cultura, trovano spazio in questo appuntamento che richiama artisti da ogni parte del mondo che restano affascinati e innamorati di quest’area della Sicilia. Oggi poi, in un momento di particolare concentrazione di crisi, da quella finanziaria a quella sociosanitaria a quella climatica, che richiedono più sostenibilità, il tema scelto di un equilibrio con la Natura, se vogliamo salvare il pianeta e pensare alle future generazioni, è del tutto indovinato e necessario. Abbiamo una grande responsabilità verso il futuro e gli artisti con le loro opere possono raccontare la drammaticità del momento. Dunque, “equilibrio”, “sostenibilità” e “transizione” devono essere gli impegni del dopo Covid, che deve sempre più rappresentare la linea di demarcazione per iniziare a raccontare una nuova storia».

Tanti, e per alcuni anche un gradito ritorno, gli artisti presenti all’edizione 2022 di “Lap_idèo”:

Alison Shanks, Agathe Lavarel, Alvice Cartelli, Fulvia Morganti, Linda Schipani, Pierre Mura, Gianni Andolina, Pino Parisi, Salvo Pirruccio, Bruno Castobello, Orazio Onorifico.

Questo il programma della manifestazione:

21 Agosto 2022

h 11:30 – “Lo scultore … interiore” attività yoga per adulti e bambini a cura di Cettina Bramante e Michela Spalletta;

16:00 – Laboratorio di scultura a cura di Gianni Andolina e Pierre Mura;

22 Agosto 2022

h 10:30 – Laboratorio di fotografia e video a cura di Bruno Castobello;

23 Agosto 2022

h 16:00 – Laboratorio di fotografia e video a cura di Giuseppe Parisi e Laboratorio Musicale a cura di Agathe Lavarel;

24 Agosto 2022

h 11:00 – Laboratorio di riciclo creativo con Linda Schipani;

25 Agosto 2022

h 10:00 – Laboratorio di pittura con Fulvia Morganti e Orazio Onorifico;

26 Agosto 2022

h 17:00 – Letture a cura della Biblioteca comunale di Canicattini Bagni;

h 18:30 – Laboratorio carta riciclata a cura di Alvice Cartelli;

27 Agosto 2022

h 19:00 – Apertura Esposizione finale delle opere e Raku experience a cura di Alison Shanks.

