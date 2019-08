News. La Dott.ssa Lucia Minniti è il nuovo Segretario generale del Comune di Canicattini Bagni. Iscritta alla fascia “A” dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Minniti assumerà l’incarico così come deciso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marilena Miceli.

Laureata in Giurisprudenza, la Dott.ssa Lucia Minniti ha frequentato il Corso di perfezionamento professionale per Segretari comunali con il massimo dei voti così come i Corsi di aggiornamento presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Già a lavoro da questa settimana nel suo nuovo incarico, Minniti, sarà affiancata dalla Vice Segretaria, Dott.ssa Adriana Greco, Dirigente del 1° Settore del Comune, e prende il posto del Dott. Sebastiano Grande, collocato in pensione alla fine dello scorso anno.

Sino al maggio di quest’anno è stata Segretaria comunale presso il Comune di Francofonte, e nella sua lunga carriera professionale ha ricoperto lo stesso incarico presso i Comuni di Pozzallo, Portopalo di Capo Passero, Sortino, Pachino, Rosolini e poi una lunga permanenza in vari Comuni della provincia di Cuneo, in Piemonte.

Negli anni la Dott.ssa Minniti ha ricoperto l’incarico anche di Segretario e Direttore del Consorzio Intercomunale acquedotto dei Comuni di Casalgrasso, Polonghera e Faule nel cuneese; di Cancelliere dell’Ufficio di Conciliazione del Comune di Casalgrasso; Direttore generale dell’Unione dei Comuni Tanaro – Pesio – Stura “Valle Pesio”; Segretario generale dell’Azienda speciale multispervizi del Comune di Fossano (CN); Segretario generale e Direttore del Comune di Benevagienna; nonché Segretario del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale CUMO di Noto. Ricoprendo, altresì, negli stessi Enti, incarichi di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza; Presidente del Nucleo di Valutazione; Responsabile dei Servizi Finanziari, Anagrafici, Demografici, dell’Ufficio Tecnico, e di Presidente di Delegazione Trattante.

Attualmente è iscritta anche all’albo dei Revisori dei Conti.