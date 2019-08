News. Il buonumore canicattinese, arricchito dall’amore e la passione per il teatro dialettale, ieri ha portato un nuovo importante riconoscimento a “Le Maschere”, che si è aggiudicata il Premio per il “miglior spettacolo e gradimento del pubblico” alla 5° Rassegna Teatrale estiva di Solarino con la commedia brillante “Imprevisti”, adattata da Salvatore Di Mauro, per la regia di Nunzio Mozzicato, audio e luci di Ivan Liistro e la direzione di scena di Viviana Melluzzo.

A ritirare il premio dell’appuntamento teatrale organizzato dalla Compagnia “Amici del Teatro” di Solarino, è stato il regista, nonché presidente onorario e padre storico della Compagnia canicattinese, Nunzio Mozzicato.

La Compagnia, proprio ieri, era impegnata a Palazzolo Acreide, accompagnata dal sindaco Marilena Miceli, nella rappresentazione della neo premiata commedia “Imprevisti”, che tanto sta divertendo e ricevendo gli apprezzamenti del pubblico.

Protagonista è un uomo, Mario Rossi, interpretato da Seby Cascone, che non trova di meglio che vivere la propria vita con due mogli, una all’oscuro dell’altra, in zone diverse della stessa città: Carla, interpretata da Mariangela Scirpo, e Barbara, con il volto di Giusy Mara Ricupero. Solo che il diavolo e la modernità della comunicazione ci mettono lo zampino e i rispettivi figli, una femmina ed un maschio, rappresentati da Livia Amato e Giuseppe Ficara, per la prima volta in scena, si conosco in chat e vogliono incontrarsi. Cosa che Mario ritiene non deve accadere, perché svelerebbe il suo segreto di bigamo, per cui spalleggiato dall’amico Walter, Salvatore Di Mauro, e dal padre di quest’ultimo, Enzo Lentini, da il via ad una serie di contraddizioni, una sequela di bugie ed equivoci garantendo risate ad un pubblico sempre più divertito. Succederà che le mogli invece si incontreranno e il finale regala una sorpresa.

Un classico della “commedia degli equivoci”, quella de “Le Maschere”, già rappresentata ad Avola antica, Solarino appunto, Marina di Ragusa e Palazzolo Acreide, e che verrà messa in scena anche a Floridia e in un’altra importante rassegna teatrale, quella di Vittoria nel ragusano.

Dialoghi e ritmi vertiginosi quelli voluti da Di Mauro e dal regista Mozzicato, anche l’autore delle scene, che un cast ormai sperimentato, con grande professionalità e passionalità, sta trasformando in puro divertimento.

“Non posso che congratularmi con tutti i componenti la Compagnia “Le Maschere” – ha commentato il sindaco Marilena Miceli – per quest’ultimo riconoscimento che si aggiunge a quelli già ottenuti in quest’ultimo anno di attività in giro per i teatri siciliani e nelle altre regioni italiane, promuovendo sempre la città di Canicattini Bagni. Un successo garantito dall’ottima scelta dei testi, così come dall’ottimo lavoro svolto da tutti i componenti della Compagnia. Nel marzo scorso ho avuto modo di assistere a Roma, al Teatro San Pio, all’esilarante e brillante commedia “Si vola”, messa in scena da “Le Maschere”, e posso garantire di come il pubblico romano fosse letteralmente divertito, rapito e coinvolto dai ritmi vivaci dei dialoghi della commedia adattata da Salvatore Di Mauro, che ne era anche regista e protagonista, con le musiche originali di un un’altra eccellenza canicattinese, il M° Stefano Linares, le scene di Paolo Petrolito e Nunzio Mozzicato, l’assistenza tecnica di Viviana Melluzzo, le luci di Ivan Liistro e gli effetti sonori di Seby Cascone, oggi attore protagonista in “Imprevisti”. Un ulteriore riconoscimento quello della rassegna teatrale di Solarino, dunque, che premia il lavoro e la passione di questi nostri concittadini per il Teatro, che certamente inorgoglisce tutta la comunità canicattinese”.

Un premio quello ottenuto ieri a Solarino che si aggiunge, pertanto, al successo romano di quest’anno e ai risultati positivi che la Compagnia “Le Maschere” ha fatto registrare nell’arco di queste ultime stagioni nelle più prestigiose rassegne in Sicilia, ad iniziare da quelli dello scorso anno al 1° Festival del Teatro “Città di Palazzolo Acreide” per il miglior spettacolo, con la messa in scena della commedia “Menzogne in Hotel”, regia e adattamento di Salvatore Di Mauro con migliore attore, Federico Rubera; migliore attrice protagonista, Mariangela Scirpo; miglior attore caratterista, Seby Cascone; e migliore scenografia a Nunzio Mozzicato.

E ancora riconoscimenti, sempre lo scorso anno, nella rassegna teatrale di Licata a Salvatore Di Mauro, quale miglior attore protagonista, a Loredana Lombardo quale migliore attrice caratterista, a Nunzio Mozzicato per la migliore scenografia, e un secondo posto per Federico Rubera quale miglior attore non protagonista.