News. Un corso di formazione per conoscere meglio il disagio dei minori ed affrontarlo con la giusta consapevolezza e gli strumenti più adatti. Ad organizzarlo sono il Centro per le Famiglie e il Comune di Canicattini Bagni, che ne ha affidato la gestione alla Coop. Lab.E.fo.R.M. (Laboratorio Educativo Formativo Riabilitativo Minori) di Siracusa.

La collaborazione dei servizi è cruciale per migliorare la qualità della nostra vita e, nello specifico, per poter donare ai bambini, futuro della nostra società, l’opportunità e gli strumenti per crescere nel completo benessere.

Sei appuntamenti, aperti a tutta la cittadinanza con “Impariamo a riconoscere i segnali”, ad iniziare da giovedì 10 ottobre, e a seguire il 29 ottobre, il 5 e 26 novembre, ed infine il 3 e 19 dicembre, dalle ore 15 alle ore 17 nei locali dell’Aula consiliare di via Principessa Jolanda 51, per parlare, con l’aiuto dell’equipe multidisciplinare del Centro di Neuropsichiatria Lab.E.Fo.R.M di: “Centro per le Famiglie: metodologia e attivazione del servizio; Riconoscere i segnali di disagio dei minori; Il ruolo dei servizi sociali; Mediazione in ambito familiare: una possibile alternativa preventiva; DSA e ADHD: malattie? Come riconoscerle; Disturbo comportamentale! Cos’è? Riconoscerne le caratteristiche”.

Ad aprire giovedì, alle ore 15, gli incontri formativi saranno la Dott.ssa Marilena Miceli, Sindaco di Canicattini Bagni; il Dott. Loris Vasile, Resp. Centro Labeform, Vicepresidente ANPE Regione Sicilia, Mediatore Familiare AIMEF; la Dott.ssa Cetty Avolio pedagogista ed esperta in Neuropsicopatologie dell’Apprendimento; la Dott.ssa Rita Basile, pedagogista e analista del Comportamento ABA; la Dott.ssa Cristina Denaro, pedagogista ed esperta in Didattica; la Dott.ssa Alessandra Xaxa psicologa e psicoterapeuta; la Dott.ssa Corrada Di Rosa, psicologa e psicoterapeuta; la Dott. Salvo Frisa, psichiatra, Neuropsichiatra infantile; la Dott.ssa Carla Domini, neuropsichiatra infantile e la Dott.ssa Lucy Scuderi, Resp. Servizi Sociali Comune di Canicattini Bagni.

Il Centro per le Famiglie di Canicattini Bagni opera al 2° piano del Palazzo Municipale in via Principessa Jolanda 51, e può essere contattato al numero telefonico 0931540219.