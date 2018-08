News Canicattini Bagni. La città della Musica è in fermento per il tanto atteso appuntamento annuale con il Raduno Bandistico Nazionale “Nino Cirinnà”, giunto alla sua 36esima edizione.

Da Venerdì 24 Agosto a Domenica 26, il paese assisterà a tre giorni di sfilate delle Bande per le vie cittadine e di concerti sul palco di Piazza XX Settembre.

Consolidato tra i più importante eventi musicali della Sicilia, il Raduno Bandistico della “Città del Liberty e della Musica” è organizzato, con il patrocinio del Comune di Canicattini Bagni, dall’Associazione Musicale “Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni“, uno dei complessi bandistici più antichi dell’isola con i suoi 148 anni di storia, presieduta dal Dott. Sebastiano Scaglione e diretta dal M° Sebastiano Liistro, che è anche Direttore Artistico della manifestazione.

E quella della Musica bandistica è amore e passione che tocca tutte le famiglie di Canicattini Bagni, città che ai quasi 150 anni di vita della sua Banda musicale, vanta una Scuola di Musica “A. Basile” frequentata da circa un centinaio di ragazzi che si preparano al naturale ingresso tra le sue fila, rinnovando così una tradizione che si tramanda nelle varie famiglie canicattinesi.

La 36° edizione del Raduno Bandistico, presentata da Mimmo Contestabile, prenderà il via Venerdì 24 Agosto con il gemellaggio tra l’Associazione Musicale “Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni” e l’Associazione Culturale “G. Verdi” di Caselle in Pittari, cittadina della provincia di Salerno, che qualche settimana addietro ha ospitato il gruppo musicale canicattinese, condividendo, tra l’altro, la stessa devozione per S. Michele Arcangelo, Patrono di entrambe le città.

Il programma della tre giorni che vedrà presente, come da tradizione, le migliori Bande musicali regionali e nazionali, e che si arricchisce Sabato 25 Agosto, dalle ore 20:00, della Sagra del Cinghiale, organizzata dal Quartiere Pizzu Muru in via XX Settembre, angolo via dei Mille.

«Non sono poche 36 edizioni di Raduno Bandistico – ha dichiarato il Sindaco Marilena Miceli – una tradizione che continua nella Città della Musica, qual è Canicattini Bagni. Sono poche le realtà locali che possono vantare una Banda Musicale con quasi 150 anni di storia ed una magnifica Scuola di Musica che oltre ad essere ogni anno un laboratorio formativo eccezionale per quasi un centinaio di ragazzi, sforna giovani musicanti per la Banda. Molti di essi continuano gli studi diplomandosi nei vari Conservatori, arricchendo le varie realtà concertistiche italiane. Per noi, che da qualche anno abbiamo ottenuto anche l’indirizzo musicale nella Scuola pubblica della città, l’Istituto Comprensivo “G. Verga”, è un vanto ed un privilegio, e non ci stancheremo di sostenere queste esperienze e la manifestazione che mette in mostra questo patrimonio musicale della città, che è il Raduno Bandistico, assieme alle tante altre manifestazioni del cartellone del Festival del Mediterraneo e del Festival Culture del Mediterraneo, dal Jazz all’Etnico al Folk, allo Ska al Reggae, che dalla fine di Giugno a Settembre vivacizzano Canicattini Bagni sino alla festa del Patrono, S. Michele, con il teatro, la danza, i libri, le escursioni negli Iblei, le tradizioni popolari, il Palio di S. Michele, con i giochi e le sagre nei Quartieri. Una condivisione generale con le nostre realtà associative, le attività produttive ed i cittadini, che siamo orgogliosi di offrire ai visitatori».