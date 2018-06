News Canicattini Bagni. Il “plesso riciclone” di “Differenziamoci2018” promosso e avviato lo scorso aprile dall’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni è la scuola elementare e dell’infanzia di via Umberto “Mazzini”. Il progetto-concorso ha coinvolto gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “G. Verga”, della città nella raccolta di carta e plastica, settimanalmente sottoposta a pesatura.

Con un totale di raccolta nei mesi di aprile e maggio di kg 45,33 ed una proporzione in base alla popolazione scolastica dello 0,32848, il Mazzini ha superato il Garibaldi che ha totalizzato kg 37,66 con una proporzione dello 0,25619, e la Scuola Media “Verga” che si è fermata a kg 65,15 ma con una proporzione inferiore dello 0,32252.

Premiate dal Sindaco Marilena Miceli anche le tre classi che nei rispettivi tre plessi scolastici, sempre in proporzione alla popolazione scolastica, si sono distinte per impegno e risultato: la 5° A del Garibaldi (kg 8,3 proporzione 0,46111), la 5° A del Mazzini (kg 7,48 proporzione 0,4400) e la 2° D del Verga (kg 10,18 proporzione 0,97158).

Alla premiazione di martedì pomeriggio al Teatro Teamus della città, con il sindaco Miceli erano presenti la Dirigente scolastica dell’Istituto C. “G. Verga”, Alessandra Servito, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Pietro Savarino, che ha curato il progetto assieme ai giovani del progetto “Tutti pazzi per l’Ambiente” del Servizio Civile Nazionale Oscar Amenta, Lorenzo Buccheri, Michele Gionfriddo, Giuseppe Rizza e Claudia Zocco, gli altri componenti della Giunta comunale, insegnanti e genitori degli alunni.

“Il problema dei rifiuti e di come differenziarli – ha dichiarato il sindaco Miceli – è fondamentale per la qualità della vita in una comunità. Il servizio di raccolta porta a porta che abbiamo avviato nel nostro Comune, al di là delle difficoltà che la Sicilia vive per la mancanza di impiantistica per il conferimento dell’umido, grazie all’impegno della cittadinanza, ha raggiunto buoni risultati ma non ancora ottimali. Per questo nell’aprile scorso abbiamo voluto iniziare una campagna di sensibilizzazione partendo dalla scuola, dai piccoli cittadini, a loro volta straordinari divulgatori all’interno delle famiglie, per una corretta gestione dei rifiuti di carta e plastica, nell’ottica delle iniziative e delle scelte avviate dal Comune per il perseguimento di modelli di sviluppo sostenibile tesi ad un maggiore rispetto dell’ambiente. E come si vede l’impegno e l’interesse dei nostri ragazzi è stato al massimo, aiutati dai giovani del servizio Civile Nazionale e dai loro insegnanti. Continueremo con queste iniziative e con campagne più ampie di sensibilizzazione della cittadinanza”.

In questi mesi i tre plessi scolastici sono stati interessati da incontri formativi tenuti dai giovani del servizio civile, ed anche dagli insegnanti, con l’ausilio di filmati e produzioni multimediali, per meglio far comprendere ai ragazzi l’importanza delle tematiche ambientali e della raccolta differenziata dei rifiuti,

“L’impegno dei nostri ragazzi nei tre plessi è stato entusiasmante – ha concluso l’assessore Pietro Savarino – spronati certamente dalla competizione ma anche dall’attenzione che in questi mesi hanno prestato durante gli incontri formativi dei giovani del Servizio Civile che ringrazio, e al sostegno degli insegnanti e di tutta la scuola nel complesso. Per gli alunni è stato, senza dubbio, un momento anche di crescita culturale per l’importanza che l’educazione ambientale riveste nelle vite di tutti noi”.