News. Con l’avvio di masterclass di perfezionamento di tromba con i Maestri Gioacchino Giuliano e Omar Tomasoni, e di clarinetto con il M° Paolo Miceli ed il Maestro accompagnatore al piano Rosario Randazzo, ha preso il via a Canicattini Bagni il 37° Raduno Bandistico “M° Nino Cirinnà” Città di Canicattini Bagni, che dal 22 al 25 agosto, vedrà nella cittadina iblea le migliori Bande nazionali con le tradizionali sfilate e i concerti sul palco di via XX Settembre.

L’appuntamento nella “Città del Liberty e della Musica”, come sempre è organizzato dal Comune, Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo, e dall’Associazione Musicale “Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni” presieduta da Sebastiano Scaglione e Diretta dal M° Sebastiano Liistro.

Una quarantina i giovani musicisti provenienti da tutta la Sicilia che seguono, sino alla conclusione del raduno bandistico, i corsi di perfezionamento tenuti dai migliori Maestri e Professori dei Conservatori e delle Orchestre sinfoniche italiane, e curati da Sebastiano Gazzara e Salvatore Petruzzelli, componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Banda musicale canicattinese.

Si arricchisce sempre più dunque lo spessore culturale dell’appuntamento con la musica bandistica che da 150 anni caratterizza, anima e identifica la città di Canicattini Bagni, dov’è presente la Scuola di Musica “A. Basile”, con un centinaio di giovani che la frequentano ed un Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale.

Un amore ed una passione che coinvolgono tutte le famiglie canicattinesi, caratterizzando l’identità culturale della cittadina iblea, che nell’estate del 2020 si trasformerà, come assicura il Sindaco Marilena Miceli, in una grande festa ed un grande raduno di tutti i suoi emigranti nel mondo, per celebrare proprio i 150 anni della sua Banda Musicale nata il 24 Aprile 1870.

“Ancora un grande appuntamento – ha sottolineato il Sindaco Marilena Miceli – con l’anima passionaria che da 150 anni caratterizza la nostra città e la nostra comunità. Il Raduno Bandistico rappresenta un punto fermo nel patrimonio culturale musicale di Canicattini Bagni, nato proprio con il M° Nino Cirinnà al quale è intitolato. Come sempre oltre alle migliori Bande avremo musicisti che sono eccellenze a livello nazionale ed internazionale, e con lo stesso amore per la Musica prepariamo l’evento del 2020 per i 150 anni della nostra storica Banda, pensando ad un grande raduno di tutti i canicattinesi nel mondo, e per questo è nato anche un apposito Comitato organizzatore che vede impegnate con il Sindaco e l’Amministrazione comunale, personalità di spicco della nostra città”.

Ad aprire l’edizione 2019 del raduno bandistico sarà, giovedì alle ore 21.30 sul palco di Via XX Settembre, un ospite d’eccezione, il giovane M° Omar Tomasoni, ritenuto uno dei migliori trombettisti al mondo, diplomato al Conservatorio di Brescia, principale trombettista con la Royal Concertbouw Orchestra. Tomasoni ha suonato anche con l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con la Mozart Orchestra e la Mahler Chamber Orchestra. Primo trombettista con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Tomasoni ha ricevuto la medaglia di bronzo della Repubblica Italiana per i suoi successi con l’European Union Youth Orchestra.

Con lui sul palco ci saranno il “Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni” e la classe di tromba della masterclass diretta dal M° Gioacchino Giuliano.

In programma venerdì, sempre alle ore 21.30, il Concerto via XX Settembre “Insieme con la musica” con Associazione Civica Filarmonica “Città di Modica” e Associazione Musicale “Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni” mentre sabato sarà il momento, alle ore 18, delle sfilate in via Vittorio Emanuele con Associazione Musicale “Arturo Toscanini” Città di Ispica; Unione Bandistica “Madonita” Gratteri-Ganci; Corpo Bandistico “G. Verdi” Città di Ciminna e Associazione Musicale “Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni”. In serata, dalle ore 21.30 alle ore 23 di alterneranno in via XX Settembre rispettivamente i concerti di Unione Bandistica “Madonita” Gratteri-Ganci; Corpo Bandistico “G. Verdi” Città di Ciminna; e Ensemble di Ottoni con i Maestri del Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania.

Domenica, infine, alle ore 18 ancora sfilate in via Vittorio Emanuele con Associazione Nazionale “Bersaglieri” Sezione di Caltanissetta; Associazione Musicale “Antonino Giunta” Città di Calascibetta e Associazione Musicale “Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni”. Alle 21, in piazza XX Settembre, in concerto l’Associazione Nazionale “Bersaglieri” Sezione di Caltanissetta; alle ore 21.45 quello dell’Associazione Musicale “Antonino Giunta” Città di Calascibetta e, infine, alle ore 23.15 sarà il turno dell’Associazione Musicale “Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni”.

Ospiti d’onore del 37° Raduno Bandistico “M° Nino Cirinnà” Città di Canicattini Bagni, saranno Paolo Miceli, docente di clarinetto al conservatorio “V. Bellini” di Caltanissetta e Gioacchino Giuliano, prima tromba del Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania.