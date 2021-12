Tutto pronto al Centro Diurno Anziani di Canicattini Bagni, tornato in attività dopo oltre un anno di chiusura per l’emergenza Covid, per le attività del Natale 2021, come ricorda la Presidente del Comitato di Gestione, Loretta Barbagallo, Vice Presidente del Consiglio comunale.

Si inizia oggi mercoledì 8 dicembre 2021, Festa dell’Immacolata, alle ore 17:00, con l’inaugurazione nei locali del Centro a Palazzo Cianci in via XX Settembre 167 del Presepe e l’accensione dell’Albero di Natale, accompagnate dalle musiche natalizie delle flautiste Rosamaria Gallo, Serena Gionfriddo e Marta Uccello del Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni.

Sabato 18 dicembre 2021, ore 18:00, “Aspettando il Natale, festa degli auguri”, spettacolo natalizio con il gruppo “Triulu, Malanova e Cuntintizza” in “A la notti ri Natali”.

Mercoledì 22 dicembre 2021, ore 17:00, Tombolone con musica e animazione presso l’Oratorio san Filippo Neri di via Magenta a Canicattini Bagni.

Giovedì 6 gennaio 2022, ore 19:00, Festa dell’Epifania, con serata danzante e tanto divertimento al Centro Diurno Anziani.

Naturalmente tutti gli eventi si terranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid ed esibendo il relativo Green Pass per la partecipazione, in particolare per il Tombole, la cui presenza va comunicata in tempo al Comitato di Gestione.

«È un Natale importante quello che ci apprestiamo a festeggiare – ha detto la Presidente Barbagallo – perché rappresenta la ripartenza dopo oltre un anno di chiusura del Centro a causa della pandemia che ci ha privati di tanti momenti di socializzazione. Ringraziamo il Sindaco Marilena Miceli e tutta l’Amministrazione comunale per la continua disponibilità manifestata nei confronti della popolazione anziana per recuperare questi lunghi silenzi, sia con la ripresa delle lezioni di Unitre che con le manifestazioni natalizie che ci rivedranno ancora tutti insieme. Un Natale solidale, di serenità e pace, questo l’augurio che rivolgiamo a tutta la comunità canicattinese e ai tanti nostri concittadini sparsi per il mondo».