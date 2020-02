News Canicattini Bagni. Il Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli e l’Assessore alla Sanità, Loretta Barbagallo, nell’ambito delle misure preventive relative al CORONAVIRUS, nel pomeriggio di oggi, presente anche il Consigliere comunale Dott.ssa Francesca Cassarino, anche nella sua veste di Medico di base, sentiti gli altri Medici di famiglia della città, ribadiscono a tutta la cittadinanza le disposizioni emanate dagli organismi Ministeriali e Regionali, e i consigli dell’Asp.

Se dal 1 Febbraio 2020 si è rientrati in Sicilia e quindi a Canicattini Bagni da uno di questi Comuni: Bertonico (Lombardia); Casalpusterlengo (Lombardia); Castelgerundo (Lombardia); Castiglione d’Adda (Lombardia); Codogno (Lombardia); Fombio (Lombardia); Maleo (Lombardia); San Fiorano (Lombardia); Terranova dei Passerini (Lombardia) e Vo’ Euganeo (Veneto), si ha l’OBBLIGO di comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp.

Se negli ultimi 14 giorni si è rientrati in Sicilia e quindi a Canicattini Bagni da una delle regioni definite “zone gialle”, come Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, si ha l’OBBLIGO di segnalarlo al proprio Medico di famiglia o al al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp.

Restano sempre attuali i consigli diffusi in tutta Italia dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, riscontrabili anche sul sito del Comune www.comunedicanicattinibagni.it ricordando il un numero telefonico gratuito del Ministero della Sanità, il 1500 e il 112 per le Emergenze, o il numero verde per la Sicilia 800458787 al quale ci si potrà rivolgere in caso di sospetto contagio o dubbi sui sintomi eventualmente accusati.

Naturalmente il Comune, per le sue competenze, è a totale disposizione di tutta la cittadinanza