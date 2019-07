News. La città di Canicattini Bagni anche in questa calda estate 2019, dal 13 al 18 Agosto, con la 3° edizione del Festival Culture del Mediterraneo, organizzato, con il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, dall’Associazione “Sabatù” e dal Comune canicattinese, con la collaborazione del Sistema Rete Museale Iblei, si conferma crocevia di sonorità, ritmi, storie e culture musicali che arrivano da tutto il Mondo.

Linguaggi multiculturali e multietnici, quelli disegnati per questo terzo appuntamento dal Direttore Artistico, il sassofonista jazz Rino Cirinnà, che rafforzano l’identità e l’animo inclusivo della “Città del Liberty e della Musica”, com’è definita Canicattini Bagni, luogo straordinario incastonato tra le bellezze suggestive degli Iblei, con l’unicità della sua rete di Cave, scrigno prezioso di biodiversità, una storia millenaria e l’accoglienza calorosa della sua gente.

Manifestazioni di grande spessore, quelle che prendono vita alle ore 22:00 sul parco di Via XX Settembre (adiacente al Palazzo Municipale e alla Biblioteca comunale), che si aprono a nuove contaminazioni, tra Jazz, Funky, Blues, Folk, Danza, Teatro, Sostenibilità, Cibo ed un omaggio ai 50 anni dello storico atterraggio dell’uomo sulla Luna, inserite nel più ampio cartellone del 16° Festival del Mediterraneo che da Luglio a Settembre, con Sagre gastronomiche, Spettacoli, il 37° Raduno Bandistico, il 34° Palio tra i Quartieri e antiche Tradizioni, vivacizza e anima la cittadina iblea.

«Un’offerta sempre più ampia per i tanti appassionati della grande Musica di qualità con i migliori artisti internazionali, quella che offriamo, com’è tradizione della nostra città che affonda le radici nei 150 anni della sua storica Banda Musicale – afferma il Sindaco Marilena Miceli -. Appuntamenti che parlano un linguaggio culturale a 360 gradi, tra teatro, danza, tradizioni popolari, cibo di qualità, paesaggi e conoscenza della magia di luoghi di grande suggestione come quelli Iblei, non a caso inseriti nella Heritage List dell’Unesco, al centro del quale, tra costa ed entroterra, si trova Canicattini Bagni».

«Il Festival Culture del Mediterraneo è una finestra culturale e musicale che si apre al Mondo – aggiunge il Direttore Artistico, Rino Cirinnà -. Un confronto con suoni, voci, e identità di popoli diversi. Un grande ponte, al centro di quell’eccezionale intreccio che è il Mediterraneo, che unisce l’Europa e il resto del Mondo al sud del Mondo. Quest’anno poi vogliamo ricordare il 50 ° anniversario dello storico evento dell’atterraggio dell’uomo sulla Luna, con Lunatico, uno spettacolo tra teatro e musica».

Gli appuntamenti in programmi del 3° Festival Culture del Mediterraneo, ore 22:00, Via XX Settembre: il 13 Agosto di scena il pianista italo-americano JOHN COLIANI QUARTET, autentico fenomeno del genere stride tradizionale, pianista per anni di Mel Tormè, Les Paul e Lionel Hampton, con lui sul palco anche SETH MYERS.

Il 14 Agosto sarà la volta di LUNATICA, “Jazz con the moon”, uno spettacolo tra teatro e le musiche più belle ispirate alla Luna, per celebrare il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo, con ospiti d’eccezione e due attori sul palco. Il 15 Agosto si esibirà KING AND THE GROOVE, gruppo siracusano tra i più popolari e dal ritmo travolgente che propone una musica divertente con radici Funky Blues. Il 16 Agosto ci sarà ROSARIO GIULIANI QUINTET, uno tra i più importanti sassofonisti italiani al Mondo, quest’anno premiato da Umbria Jazz come testimonial del Jazz italiano nel Mondo. Ad accompagnarlo ALESSANDRO LANZONI, MARCELLO PELLITTERI e PIETRO CIANCAGLINI.

Il 17 Agosto E.W.P., ultimo progetto di un grande jazzista di casa nostra, il contrabbassista NELLO TOSCANO, con una formazione insolita per raccontare in musica le sue esperienze e la sua progettualità.

Il 18 Agosto sarà la volta dei LINGUAGGI CULTURALI DEL SUD nei locali del Museo Tempo. A partire dalle 19 ci sarà un documentario sulla R.N.O. di Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava grande – a cura di Paolino Uccello e Rino Cirinnà, dal titolo “La rocca e il canto del fiume”. Seguirà una tavola rotonda dal titolo “Oltre le municipalità. Come costruire un distretto territoriale”, modererà Cetty Bruno, Coordinatrice Sistema Rete museale Iblei, interverranno Marilena Miceli – Sindaco di Canicattini Bagni; Paolino Uccello – Presidente del Sistema Rete Museale Iblei; Federica Miceli – Social media strategist, CEO presso Social Media Change; Paolo Amenta – Presidente Agenzia di Sviluppo degli Iblei.

Alle ore 20:30 si assisterà alla proiezione di cortometraggi con la presentazione di CIBOCORTO – Festival dei due mari a Portopalo di Capo Passero. Saranno presenti, inoltre, Salvatore Nieli – Assessore al Turismo di Portopalo; Alessandra Fabretti – Direttore artistico di Cibocorto.

Seguiranno delle Degustazioni cinematografiche e show coking e Danze Musiche e musicanti con l’esibizione di pizzica a cura di NINPHEA e SCIARABALLU, Compagnia di danze tradizionali.