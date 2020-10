In casa Real Palazzolo la formazione maschile assapora la prima vittoria casalinga ottenuta durante la gara di Coppa Sicilia contro il Villasmundo, disputata sabato scorso al Palasport “T. Grimaldi”.

In un palazzetto vuoto, in ottemperanza alle norme anti Covid, i ragazzi hanno portato a casa la vittoria grazie alla doppietta di Alessio Cassarino e al gol di Sebastiano Genovese su perfetto assist di Massimo Gennarini al suo debutto con la maglia del Real.

Non è toccata la stessa sorte alla formazione femminile che domenica ha concluso la propria avventura in Coppa Italia femminile di calcio a 5 con una sconfitta, in

trasferta, contro il Catania C5.

Le palazzolesi prive della presenza in campo del capitano Carla Gennarini, hanno lottato per tutta la durata del match contro le ottime giocatrici catanesi, chiudendo il primo tempo sull’1-0.

Nella ripresa sono arrivate le altre due marcature per le padrone di casa. L’incontro si è concluso con il risultato di 3-0 e la vittoria delle catanesi.

Cresce intanto l’attesa per la pubblicazione del calendario di campionato di Serie C femminile, mentre la formazione maschile si prepara già in vista della prima gara di campionato che si disputerà sabato 10 ottobre tra le mura amiche contro il

Carlentini Calcio.

La partita sarà disputata a porte chiuse ma trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta sulla pagina social del Real Palazzolo.