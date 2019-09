News. In casa Real Palazzolo è tempo di tornare ufficialmente in campo, sabato al “Palalobello” di Siracusa inizierà ufficialmente la nuova stagione.

Saranno i ragazzi, i primi a scendere in campo alle ore 17 contro il Siracusa C5 Meraco per la prima giornata della Coppa Sicilia di serie C2 di calcio a 5.

“La squadra è ancora in fase di rodaggio – ha affermato l’allenatore della squadra maschile, Alessio Cassarino – siamo la matricola della C2 e sappiamo benissimo che bisogna lavorare tanto per ottenere i risultati”.

Domenica alle ore 16 al Palasport “T. Grimaldi” di via Campailla sarà il turno delle ragazze della formazione rosa a scendere in campo contro il Santa Lucia per la prima giornata della Coppa Italia femminile di calcio a 5. “Abbiamo confermato l’ossatura della squadra della scorsa stagione – ha affermato l’allenatore della squadra femminile, Sebastiano Genovese – a esse abbiamo aggiunto qualche altro elemento e qualche giovane. Siamo consapevoli di non essere al top della condizione ma sono sicuro che disputeremo un ottima gara”.

Le due formazioni continuano la preparazione in vista del debutto in Coppa. “Finalmente sabato e domenica si torna in campo – ha affermato il Presidente del Real Palazzolo, Davide Farina – sappiamo che ci aspettano due gare molto difficili. Sabato andremo a giocare con i ragazzi, sul campo della formazione che lo scorso anno ha disputato la finale play off per l’accesso alla C1, mentre domenica in casa con le ragazze ci aspetta il Santa Lucia che è sì una neopromossa come noi, ma che può vantare nelle proprie fila giocatrici di esperienza che lo scorso anno hanno vinto il campionato di serie D”.