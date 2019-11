News. Sabato 9 novembre cultura e gastronomia si danno appuntamento a Buccheri, in uno dei boschi più suggestivi: il bosco di Santa Maria, per un evento fuori dagli schemi che vuole mettere in primo piano l’eccellenza produttiva iblea e le peculiarità del territorio montano. Sarà una giornata immersa tra la natura dove la gastronomia d’eccellenza riuscirà ad esprimere al meglio un approccio artigianale e di alta qualità.

“Oro degli Iblei – Oltre il Buongusto” è stato ideato proprio per promuovere tecniche e competenze del settore agroalimentare, ma anche per dare un fattivo contributo all’accrescimento del brand Sicilia e del marketing territoriale.

Il progetto nel suo complesso, patrocinato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è stato già premiato, a livello nazionale, nell’ambito del prestigioso concorso 100 Mete d’Italia, piazzandosi al primo posto e facendo del Comune di Buccheri un borgo d’eccellenza.

“Cuochi, maestri pizzaioli, affermati pasticceri – ha detto il sindaco Alessandro Caiazzo – a far da padrone, sono 30 produttori d’eccellenza che forniranno i loro prodotti per dare vita a dei piatti di altissima qualità, saranno presenti prestigiose cantine e i migliori birrifici. Non solo degustazioni, ma aree dedicate a laboratori e Master Class”.