Il prossimo lunedì 21 settembre tutti i candidati a sindaco alle elezioni comunali di Augusta del 4 e 5 ottobre prossimi in un incontro pubblico si confronteranno sui temi legati al porto di Augusta, alla sua funzione strategica per lo sviluppo del territorio e per l’economia di Augusta e non solo.

Un confronto fra i programmi in merito a questo solo tema fra i vari candidati, richiesto ed organizzato da Unionports, organizzazione imprenditoriale degli operatori portuali che porrà a tutti e cinque i candidati specifiche domande sui programmi, con particolare riferimento al ruolo che può avere l’amministrazione comunale per sollecitare soluzioni di problematiche che si trascinano da anni nel porto e delle infrastrutture necessarie al suo sviluppo ed al mantenimento del ruolo strategico a supporto di una ampia fetta dell’economia locale e siciliana.

Il Focus servirà a fare conoscere alla cittadinanza e alle imprese le idee dei singoli candidati sui vari temi sul tappeto, i limiti infrastrutturali da superare, le opere ancora non completate, i progetto per lo sviluppo delle aree ZES collegate alla portualità, ed altro ancora.

Anche alla luce della battuta d’arresto che l’economia portuale ha subìto già prima della crisi Covid, e aggravata dalla stessa.

Al confronto parteciperanno i candidati a sindaco Massimo Carrubba, Massimo Casertano, Giuseppe Di Mare, Cettina Di Pietro e Pippo Gulino che sono sostenuti da vari gruppi di liste.

I candidati, oltre ad illustrare le specifiche parti dei loro programmi che riguardano il porto , risponderanno a domande che porranno gli imprenditori della portualità a partire dal presidente di Unionports Davide Fazio.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Carmelo Miduri e si terrà, a partire dalle ore 19, presso il locale LAG di via Roma , 186 , angolo Piazza delle Grazie, ad Augusta .