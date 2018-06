News. Le Segreterie di FILT CGIL FIT CISL e UILTRASPORTI di Siracusa e Catania, proclamano lo stato di agitazione dei lavoratori portuali dipendenti dell’ADSP del Mare di Sicilia Orientale Augusta e Catania, per la mancata applicazione della Contrattazione Decentrata di II livello firmata lo scorso mese di Maggio 2018.

Lo stato di agitazione del personale dipendente è supportato dai fatti avvenuti nei tavoli di contrattazione: a inizio anno la Contrattazione di II livello fu sottoscritta fra le parti sindacali, il presidente dell’ADSP Sicilia Orientale Andrea Annunziata, il segretario generale Carlo Guglielmi; ma a seguito di criticità sollevate dai Sindaci revisori, non fu approvata dal Comitato di Gestione, per cui la contrattazione di II livello fu inevitabilmente modificata.

La nuova stesura fu approvata il 2 maggio 2018, presentata e sottoposta al vaglio del Comitato di gestione e dei Sindaci revisori, in presenza del presidente Annunziata e del segretario generale Guglielmi, è stata nuovamente respinta con nuove eccezioni e senza il disappunto del presidente e del segretario che nonostante avessero partecipato e firmato la stesura del testo della nuova contrattazione.

«Tutto ciò è una burla – commentano i segretari provinciali delle sigle sindacali di Siracusa e Catania – chi di dovere non ha interesse a fare applicare la contrattazione decentrata di ii livello, trovando pretesti. Viene leso il diritto dei lavoratori a contrattare un migliore salario. Le organizzazioni sindacali ribadiscono la legittimità dell’accordo di contrattazione sottoscritto dalle parti e, a tutela dei lavoratori, dichiarano lo stato di agitazione di tutto il personale dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale di Augusta e Catania».

Le Segreterie Provinciali Unitarie di Siracusa e Catania, sperano in un intervento incisivo del presidente Annunziata e del Ministero dei Trasporti che fino ad adesso non si è ancora pronunciato nel merito; se ciò non dovesse avvenire i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali sciopereranno a oltranza.