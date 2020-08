A Pachino l’ambulanza del 118 senza aria condizionata. A lanciare l’allarme è il presidente di CambiaMenti, Carmela Petralito che sottolinea come tutto questo renda «la situazione sanitaria ancora più drammatica e paradossale».

«Più volte si sono levate voci indignate, in particolar modo in occasione di tragici incidenti stradali che hanno funestato la nostra comunità cittadina – spiega Petralito – per chiedere con forza di poter disporre di mezzi in numero adeguato e in grado di offrire un soccorso in condizioni dignitose ed efficienti»

«Ci domandiamo come si possa continuare a operare,nel 2020, in situazioni di emergenza, senza che l’ambulanza sia fornita di un efficiente impianto di condizionamento dell’aria – aggiunge Petralito – Torniamo inoltre a chiedere con forza il potenziamento stabile del numero di mezzi di pronto soccorso, con a bordo personale medico, disponibili per una popolazione che, anche nei periodi di minore afflusso turistico, conta su alcune decine di migliaia di persone che devono vedere tutelato in maniera effettiva il fondamentale diritto alla salute».

«Continueremo su questa battaglia e saremo al fianco di chiunque altro non accetta supinamente questo insopportabile stato di cose, perché quando è in gioco il diritto alla salute non c’è spazio né per schieramenti politici precostituiti né per facili e squallide strumentalizzazioni – conclude Petralito – Per questo motivo chiediamo alla commissione straordinaria, quale rappresentante della comunità locale, di intervenire energicamente presso la Seus, la società che si occupa delle emergenze in Sicilia, e le autorità sanitarie competenti, per ottenere il miglioramento immediato del servizio sanitario sul nostro territorio, a tutela del diritto della salute dei cittadini e degli stessi operatori».