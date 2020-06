Alla presenza di Rosario Mingoia, segretario responsabile Uilca Unicredit Banca e di Sergio La Rosa, segretario Provinciale Uilca Ragusa-Siracusa, è stato eletto il nuovo segretario Rsa Uilca Unicredit Siracusa, Nino Cardillo.

Prenderà il posto di Danilo Garofalo, al quale sono andati i ringraziamenti dei presenti per il lavoro finora svolto e che rimarrà dirigente sindacale all’interno del gruppo Unicredit aretuseo.

“In un mondo del lavoro in veloce trasformazione e con molte incertezze, vogliamo dare forza ai valori fondamentali della solidarietà, lealtà e trasparenza. L’ascolto di ogni singolo lavoratore, in un contesto di crisi sociale e finanziaria, consente di essere presenti e coerenti alle necessità di chi offre sacrificio ed impegno nel contesto lavorativo e permette un confronto ed una rappresentazione più coerente alle esigenze del mondo del lavoro. I lavoratori del Credito in particolare stanno attraversando un momento di particolare tensione, in un contesto di trasformazione rapida e che stravolge i contesti; il nostro impegno come Uilca sul territorio, è il sostegno e la promozione di interventi nuovi, per garantire nel presente e per il futuro sicurezza, sostenibilità e tutela, per i lavoratori, per i clienti, e per il sistema economico e finanziario del territorio”, ha dichiarato Nino Cardillo dopo la sua elezione.

In sintesi l’intervento di Sergio La Rosa durante i lavori: “Oggi gli iscritti e le iscritte della Uilca Unicredit di Siracusa hanno eletto, nel segno della continuità, quale rsa Nino Cardillo già Direttore della Filiale di Siracusa Archimede. Stimato e conosciuto dirigente Uilca seguirà i lavoratori e le lavoratrici in un momento particolarmente difficile sia per il ruolo che oggi i Bancari rivestono nel contesto sociale che nella loro rapida evoluzione ad adattarsi a modalità nuove di lavoro. La crescita organizzativa della Uilca in provincia di Siracusa conferma la vitalità e la fiducia che i lavoratori attribuiscono ai suoi dirigenti ed oggi essa è il primo sindacato di riferimento fra i con federati sia in provincia di Siracusa che in Sicilia”.

“I nostri colleghi continuano a vivere momenti di grandi difficoltà, spesso a causa della totale incapacità di un management che disconosce la realtà. A Siracusa vi è stata sempre una grande vivacità sindacale e nel ringraziare Danilo Garofalo per l’attività fin qui svolta auguro a Nino Cardillo un buon lavoro con la certezza che saprà mettere a disposizione dei nostri colleghi le sue capacità e la sua storia professionale”, ha concluso Rosario Mingoia.