News. La sede della Pro Loco Siracusa, in piazza Santa Lucia 25, ospiterà domenica la presentazione del libro di Antonio Casciaro “Qigong e alchimia. Teoria e pratica del tempio interiore” (edizioni Tipheret).

Ad introdurre e moderare l’incontro sarà Benedetto Brandino mentre converseranno con l’autore Luca Giuliano e Fulvio Ventura, e le letture di alcune parti del libro saranno affidate a Davide Sbrogiò. Sarà inoltre presente l’editore Mauro Bonanno.

Il libro descrive, in un’ottica transculturale, i collegamenti profondi tra pratica alchemica, scienza dell’energia (qigong) e teoria della coscienza. L’autore dimostra l’attualità della tradizione ermetica europea e come sia possibile utilizzarla per la promozione della salute e la ricerca del sé.

Attraverso riferimenti teorici e pratici, che vanno dal pensiero arcaico alla tradizione rinascimentale europea, dalle recenti scoperte della fisica a quelle della neurologia, dalle analisi della fisiologia occulta del corpo alle implicazioni operative della teoria dell’immagine, si ha la possibilità di comprendere come la medicina orientale e la via alchemica occidentale siano strettamente intrecciate.

Antonio Casciaro, sociologo, è esperto in qigong e arti marziali interne. È docente a contratto di Scienze sociali e teoria dell’immagine in ambito accademico, universitario e professionale. Ha al suo attivo pubblicazioni a carattere scientifico su arte contemporanea, processi formativi, urbanistica, multiculturalità, educazione alla salute.