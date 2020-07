Con determina dirigenziale del Settore di Protezione Civile comunale, anche quest’anno sono stati affidati i lavori di decespugliamento e pulizia dei terreni incolti di proprietà del Comune di Siracusa.

A darne notizia è l’assessore Giusy Genovesi.

“Quest’anno – spiega l’assessore Genovesi – ho voluto inserire tra le aree da manutenere anche alcune delle aree di emergenza di Protezione civile previste nel Piano, ormai prossimo alla presentazione e divulgazione alla cittadinanza sul sito istituzionale del Comune. In totale 160.000 i mq di terreni incolti a cui abbiamo voluto fortemente ridare decoro e sicurezza”.

“Invito tutti i cittadini – conclude l’assessore Giusy Genovesi – a segnalare sempre al numero unico d’emergenza la presenza di qualsiasi tipo d’incendio, anche di piccole dimensioni, a rispettare e far rispettare l’ordinanza di prevenzione incendi”.

Le aree interessate dai lavori di decespugliamento e pulizia sono: Trav. Sinerchia , via dei vespri, via Siracusa, via Lauricella, Ronco I V.le Tica, Via Patroclo, Via Gozzo, Via Sortino, Via Cassia, via Val D’ Aosta, V.le dei Comuni, Via Lo Surdo, Via Lazio, via Monte Cervino, via Monte Iblei, V.le Epipoli, Via L.go Bolsena, v.le Tisia, Via Danieli, Via Caduti di Nassyria, Via Raffaldi, Via Regia Corte, Via Fleming, Via Vanvitelli, via Mussomeli, Via Raiti, Via Bonajuto, Via Randone, Via Monti Nebrodi, Via Modica, Via Raiti, Via Ozanam, Via L. Monti, Via Tacito, Via Ferla, Via P. Salibra.

Le aree, invece, di emergenza sono: V.le Scala Greca, V.le S. Panagia, Via Mazzanti, Via L. Ali , Via Algeri, L.go Sebastiano Vero, Via P.Caldarella, Via M.te Garana, Via del Cormorano, Via Zopiro.

Per finire i lavori di pulizia interesseranno anche le zone di accesso al mare tra cui Piliceddi e Mazzarona.