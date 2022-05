Da Palazzolo Acreide alla città eterna, Roma, per rappresentare la Sicilia a passi di danza. Questa è la storia della scuola A.S.D. DanziAmo di Roberta Cassarino, ballerina professionista e insegnante – insieme alla sorella Chiara Cassarino con la quale condivide il lavoro e la passione per la danza – che insieme alle sue allieve ha partecipato al “Rome World Contest”.

Sul palcoscenico dello storico Teatro Ghione, i migliori talenti della danza, del canto e del musical si sono dati appuntamento lo scorso 14 e 15 maggio per esibirsi di fronte ad una giuria d’eccezione.

La scuola di danza di Roberta Cassarino si è aggiudicata la possibilità di rappresentare la nostra regione alla finalissima del premio Italia di fronte alle delegazioni provenienti da tutto il mondo.

Un confronto tra coetanei che abbraccia il mondo della danza, della musica, del teatro e del canto ma anche un’occasione per quegli allievi che grazie all’assegnazione di borse di studio, avranno l’opportunità di proseguire i propri studi in una vera e propria accademia. Opportunità che è stata concessa ad un’allieva di Roberta e Chiara, Lucia Girasole che si è aggiudicata la borsa di studio e l’ammissione alla CID Academy.

Roberta – canicattinese di nascita e palazzolese di adozione – insieme ai professionisti della CID Academy, compagnia di danza e spettacolo di cui fa parte e guidata dal direttore artistico Ermano Croce si è esibita sabato sera nello spettacolo dal titolo “Ciao Lucio”.

Un tributo al compianto artista e poeta Lucio Dalla con i suoi migliori e più famosi testi cantati dal vivo portati in scena e rappresentati grazie alla danza, al teatro e al teatro – danza.

«Lo spettacolo dedicato a Lucio Dalla – spiega Roberta Cassarino – prossimamente sarà portato in scena in tutti i teatri d’Italia e chi lo sa, anche in Sicilia. Questo è quello che mi auguro».

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, tornare a muovere i passi sul palcoscenico di un teatro è stata un’emozione unica per allieve e insegnanti.

«Vorrei ringraziare le mie allieve per essersi impegnate al massimo e mia sorella Chiara per avermi sostenuta e supportata come insegnante e come coreografa – conclude Roberta – Brave le mie ragazze Elisa Pizzo, Katia Monaco, Francesca Allegrezza, Lucia Girasole, Alessia Merlino e Nicoletta Monaco e ad maiora semper».