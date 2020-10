Sono stati consegnati oggi, 29 ottobre, i lavori di restauro della chiesa della SS Annunziata a Sortino.

Sarà l’impresa Dolmen srl di Caltanissetta a eseguire i lavori per un importo pari a 623 mila euro (fondo di Sviluppo e coesione – Patto per la Sicilia) la cui conclusione è prevista in 16 mesi e ad avere custodia del bene, consegnato dal parroco della Chiesa Madre di San Giovani evangelista.

“La chiesa è rimasta chiusa al pubblico per 30 anni – commenta il sindaco Vincenzo Parlato – e finalmente inizieranno i lavori di restauro. Siamo inoltre in attesa di ricevere un contributo da parte dell’assessorato regionale alle Infrastrutture per circa 800 mila euro. Aspettiamo la delibera di Giunta regionale per la riassegnazione delle somme così da completare l’edificio anche da un punto di vista statico e nel rispetto delle normative antisismiche”.